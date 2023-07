Lenda do futebol holandês, Van der Sar sai da UTI e deve receber alta na próxima semana

Após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) durante suas férias na Croácia no início de julho, o ex-goleiro, Edwin Van der Sar, informou em suas redes sociais que não está mais na UTI. Além disso, ele informou que deve receber alta do hospital na próxima semana.

"Em primeiro lugar, queremos agradecer a todos por todas as ótimas mensagens de apoio. Estou feliz em compartilhar que não estou mais na unidade de terapia intensiva. No entanto, continuo no hospital. Espero ir para casa na próxima semana e dar o próximo passo na minha recuperação!", comemorou Van der Sar.

Após 11 temporadas, Edwin Van der Sar deixou o cargo de diretor-geral do Ajax. Em 2022/23, o clube foi o terceiro colocado no Campeonato Holandês. O ex-goleiro alegou que estava exausto e precisava descansar. Durante as férias, viajou com a esposa para uma ilha de Split, na Croácia, quando um acidente vascular cerebral.

Van der Sar é uma lenda do futebol holandês. O ex-goleiro foi duas vezes vencedor da Liga dos Campeões, uma vez com o Ajax, em 1994/95, e outra com o Manchester United, em 2007/08. Também foi campeão nacional quatro vezes na Holanda e três vezes na Inglaterra pelos mesmos clubes. Pela seleção holandesa, o goleiro foi convocado para três Copas do Mundo, em 1994, 1998 e 2006, além de ter sido eleito o melhor jogador da posição pela UEFA em 2007/08.