Surfe: Toledo garante vaga na fase final da WSL; Medina e Yago avançam às quartas de J-Bay

Jeffreys Bay - O Brasil terá três representantes nas quartas de final da etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, a nona da Liga Mundial de Surfe (WSL). Gabriel Medina, Filipe Toledo e Yago Dora garantiram as vagas, enquanto João Chianca, o Chumbinho, foi eliminado nas oitavas.

Gabriel Medina foi o primeiro a ir para a água e eliminou o australiano Ryan Callinan. O brasileiro encerrou a bateria com 16.83 no somatório das notas e superou o 16.03 do rival. Já Yago Dora, vencedor da etapa de Saquarema, não teve problemas para eliminar o havaiano Barron Mamiya por 14.00 a 11.03.

O atual campeão mundial Filipe Toledo também não teve dificuldades para avançar. Filipinho conseguiu uma onda 9,63 e venceu o indonésio Rio Waida por 17.56 a 11.67. Com a vitória, o brasileiro garantiu vaga na fase final da WSL e segue sonhando com mais um título.

A etapa de J-Bays também deixou grandes nomes pelo caminho. João Chianca foi superado pelo japonês Kanoa Igarashi, o americano e vice-líder do mundial Griffin Colapinto caiu para o havaiano Ian Gentil e o também havaiano John John também perdeu para o australiano Connor O'Leary.

Nas quartas de final, Gabriel Medina enfrentará o havaiano Ian Gentil, que eliminou o vice-líder do mundo Griffin Colapinto. Filipe Toledo encara o australiano Jack Robinson, enquanto Yago Dora encara o japonês Kanoa Igarashi.

Italo Ferreira se machuca

O brasileiro Italo Ferreira caiu de mau jeito ao realizar uma manobra durante a bateria contra o havaiano e filho de brasileiros, Ian Gentil, na repescagem, e abandonou a etapa de Jeffreys Bay. O medalhista olímpico liderava a bateria no momento em que arriscou a manobra.

Com a eliminação precoce, Italo Ferreira fica em situação delicada na Liga Mundial. Atual 11º colocado do ranking, ele deve se distanciar ainda mais dos cinco primeiros classificados que avançam à final do mundial, além de se complicar na corrida olímpica para Paris em 2024.

Quartas de final:

Ian Gentil (HAV) x Gabriel Medina (BRA)

Ethan Ewing (AUS) x Connor O'Leary (AUS)

Jack Robinson (AUS) x Filipe Toledo (BRA)

Kanoa Igarashi (JAP) x Yago Dora (BRA)