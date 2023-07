Mãe de um dos filhos de Ronaldo faz tratamento alternativo depois de proibição de anabolizantes

Rio - Michele Umezu, de 41 anos de idade, que é mãe de Alexander, um dos filhos de Ronaldo, parou de usar anabolizantes após o Conselho Federal de Medicina (CFM) vetar a prescrição médica de terapias hormonais com esteróides androgênicos e anabolizantes (EAA) com finalidade estética, ganho de massa muscular e melhora do desempenho esportivo. A fisiculturista fez um implante do chip da beleza.



"Já que os anabolizantes estão proibidos, eu com 41 anos e na pré-menopausa, decidi fazer o implante do chip da Beleza. Hoje é a única forma de equilibrar essa parte hormonal e também me manter preparada para minhas competições de fisiculturismo.", comenta.



Michele, que já ganhou diversos troféus em campeonatos de fisiculturismo, comenta que quer já está se preparando para as próximas competições. "A minha missão é de elevar a autoestima de mulheres normais como eu, mostrando que é possível aos quarenta se superar, ser profissional, sensual, mãe e atleta", finaliza.