Ídolo do futebol inglês usa Football Manager para descobrir jovens promessas para time da MLS

Wayne Rooney, lenda do futebol inglês e do Manchester United, se arrisca após a aposentadoria dos gramados em sua carreira como treinador na Major League Soccer (MLS). Pelo DC United, clube que defendeu na reta final de seus anos como jogador, Rooney "revoluciona" o cenário ao utilizar uma ferramenta pouco usual para gerir seu elenco: o Football Manager, jogo de simulação de futebol.



Em entrevista ao jornal The Times, o treinador conta que o time americano tem uma parceria com os donos e desenvolvedores do jogo virtual. Desta forma, informações de olheiros sobre os atletas são repassados com exclusividade ao clube, que, em troca, promove o game e toda a publicidade relacionada ao Football Manager.



"Grande parte do mercado é na América do Sul, e fizemos um acordo com o Football Manager, onde damos a eles uma publicidade e eles nos dão acesso aos olheiros, 11 ou 12 deles, que usam em diferentes lugares ao redor do mundo para ajudar a criarem o jogo", afirmou o treinador. No universo virtual, esses olheiros são responsáveis por classificar cada atleta, seu potencial e atributos técnicos, como finalização e passe, dentro do jogo.



Rooney também conta que a inspiração para essa parceria com os desenvolvedores - Sports Interactive e Eidos Interactive - veio de outro renomado treinador: "José Mourinho fez algo semelhante no passado", conta o ex-jogador. Hoje na Roma, o técnico português utilizou das ferramentas do jogo para descobrir talentos no passado.



O Football Manager tenta simular a carreira de um treinador no mundo virtual, no qual o usuário comanda um time de futebol e toma decisões estratégicas dentro e fora do gramado. Além de Rooney, Will Still, treinador do Reims, da França, se tornou técnico após anos de experiência no game. Ele chegou a se aventurar como jogador, mas pendurou as chuteiras para concluir os estudos como técnico.