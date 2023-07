Zico cita Botafogo e critica partidas em grama sintética: 'É uma vantagem'

Rio - Principal ídolo do Flamengo, Zico, fez muitas críticas a utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. O Galinho citou o Botafogo, líder do Brasileiro, afirmou que o clube carioca tem uma boa equipe, mas disse que este tipo de gramado não pode receber um jogo de futebol profissional.

"Não é só por causa do campo que eles [Palmeiras, Botafogo e Athletico-PR] ganham. Eles vão ganhar campeonatos no campo normal porque têm bons times. Mas o problema é o costume e a quantidade de jogos que aqueles times que jogam no campo sintético têm para fazer. Eu não gosto, nem precisa me convencer. Eu acho que campo sintético é para pelada, para o chopp, para baixar seus custos no CT, nas escolinhas. Mas não é para competição", afirmou em entrevista à Band.

Zico afirmou que acredita que as equipes que atuam neste tipo de gramado acabam levando vantagem contra os seus adversários.

"Em lugar nenhum do mundo, de grandes países do futebol, Alemanha, França, Espanha, você vê grama sintética. A meu ver, é um grande absurdo. Para mim, é uma vantagem. Ou todo mundo entra em igualdade de condições, ou não. Porque você treina em uma condição e joga em outra", disse.