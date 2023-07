Jordi Alba se aproxima de ser reforço de time de Lionel Messi

O Inter Miami, equipe que recentemente trouxe Lionel Messi, confirmou nesta terça-feira (18) a contratação do lateral-esquerdo Jordi Alba, ex-companheiro do argentino no Barcelona. "Vamos assinar com Jordi Alba mais tarde hoje", informou o empresário Jorge Mas, coproprietário da franquia da Flórida, ao lado do ex-jogador inglês David Beckham.

O lateral-esquerdo espanhol anunciou sua rescisão de contrato com o Barcelona em maio, após 11 temporada no clube. Outro jogador que saiu da Catalunha para jogar na equipe de Messi nos Estados Unidos foi o volante Sergio Busquets, que já foi apresentado e treina pelo Inter Miami.

Além dos dois, outro desejo do Inter Miami é o atacante Luis Suárez, do Grêmio. Segundo a imprensa argentina, o time americano tentará a contratação do uruguaio ainda neste ano. O centroavante do Tricolor Gaúcho teria vontade de se transferir para a equipe de Messi pela menor carga de jogos, sabendo de sua queixa pública com as dores no seu joelho.