Suárez pode sair do Grêmio e propõe devolução de valor milionário

Rio Grande do Sul - A passagem do uruguaio Luis Suárez pelo Grêmio pode estar com os dias contados. Convivendo com dores no joelho direito desde maio, o atacante já manifestou sua vontade de deixar o clube para fazer um tratamento intensivo e, para isso, propôs ao Tricolor Gaúcho a devolução de 10 milhões de dólares. O valor é referente aos vencimentos que o jogador recebeu até aqui mais um extra a ser acertado com a diretoria gremista. Em contrapartida, o Tricolor gaúcho teria exigido que o camisa 9 não jogasse por nenhum outro clube em 2023. As informações são da "ESPN" do Uruguai.

A condição do Grêmio não foi vista com bons olhos por Suárez. O atleta entende que precisa de um mês para se recuperar das dores e, caso tenha condições físicas, pretende voltar a atuar. Por causa do grande número de jogos no calendário brasileiro, o atleta estaria disposto a se transferir para uma liga onde pudesse ter um intervalo maior de descanso.

Anunciado pelo Grêmio no último dia de 2022, Luis Suárez chegou ao Brasil com status de estrela e como a maior contratação da história do clube gaúcho. O atacante marcou 16 gols e deu nove assistências em 31 jogos disputados. O camisa 9 também fez parte da conquista do Campeonato Gaúcho de 2023.