Metade dos clubes da Série A já trocaram de treinadores; veja a lista

Rio - Com a demissão de Mano Menezes, o número de treinadores demitidos na Série A do Campeonato Brasileiro aumentou. Após 15 rodadas disputadas, são 12 mudanças em dez clubes (ou seja, metade dos participantes da primeira divisão). Somente quatro treinadores permanecem há mais de um ano no comando da mesma equipe.

Mano Menezes era um dos treinadores mais longevos da primeira divisão. Ao todo, cinco técnicos estavam no cargo há mais de um ano. O comandante com mais tempo de trabalho é Abel Ferreira, do Palmeiras, com 2 anos e 8 meses, seguido por Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, com 2 anos e 2 meses. Vagner Mancini, do América-MG (1 ano e 3 meses), e Fernando Diniz, do Fluminense (1 ano e 2 meses) completam a lista.

Em 2023, dez clubes da Série A já trocaram de técnicos desde a primeira rodada do Brasileirão. Corinthians e Coritiba são os únicos que já mudaram de treinador duas vezes durante a competição. Já Atlético-MG e Botafogo trocaram por pedidos dos comandantes, que decidiram sair. Outros que trocaram são: Athletico-PR, Cuiabá, Santos, São Paulo e Vasco, além do Internacional.

Com 12 mudanças após 15 rodadas disputadas, o Brasileirão de 2023 tem uma média de 0,8 saída de técnico por rodada. Após demitir Mano Menezes, o Internacional encaminhou o retorno de Eduardo Coudet, que estava livre depois de pedir demissão do Atlético-MG. Desta forma, apenas o Coritiba e o Athletico-PR seguem sem treinadores na primeira divisão.