Ferj veta inscrições de investigados por manipulação de jogos no Cariocão

Rio - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) aprovou alterações nos regulamentos das Séries B1 e B2 do Campeonato Carioca, terceira e quarta divisão, respectivamente. No novo texto, ficou previsto rebaixamento e multa de até R$ 500 mil para clubes que relacionarem atletas investigados por manipulação de resultados.

Essa foi uma das medidas para apertar o cerco em cima das operações que investigam envolvimentos com apostas esportivas. Recentemente, a Ferj suspendeu três clubes da Série C do Cariocão, a quinta divisão: São José, Duque Caxiense e Brasileirinho. Desses, todos os atletas tiveram suas inscrições comprometidas na entidade até o fim de 2023.

Em um dos pontos colocados para a organização dos campeonatos, ficou determinado que "qualquer atleta que esteja envolvido em inquérito ou processo pendente de julgamento pela Justiça Desportiva, que trate de questão envolvendo a manipulação de resultado" fica proibido de ser inscrito por qualquer clube da B1 ou da B2 - a segunda tem início previsto para o dia 19 de setembro.

A Série B2 do Campeonato Carioca, equivalente à quarta divisão, já tem 10 clubes garantidos: Campo Grande, Búzios, Mageense, Belford Roxo, Carapebus, Rio São Paulo, Barra Mansa, Bonsucesso, Angra dos Reis e Rio de Janeiro.

Restam duas vagas para a competição, que serão preenchidas pelos finalistas da Série C. Nas semifinais, Unisouza e São Cristóvão empatarem em 1 a 1 no primeiro jogo, enquanto o Zinza FC saiu na frente do CAAC Brasil por 1 a 0. Ambos os duelos de volta estão marcados para o próximo domingo (23).