Atlético-MG avança por Rodrigo Muniz e Flamengo pode receber verba por transferência

Rio - O Atlético-MG busca a contratação do atacante Rodrigo Muniz e de acordo com informações do portal "Goal", o Alvinegro chegou a um acordo com o staff do jogador. Caso a negociação com o Fulham, clube que detém os direitos de Muniz avance, o Flamengo poderá receber uma parte da transferência.

De acordo com o site, o clube inglês quer 4 milhões de euros (R$ 21,6 milhões) para vender de 50% a 60% dos direitos econômicos do atacante. O Atlético-MG deseja desembolsar um valor inferior ou aumentar a fatia para pelo menos 61%. Caso a negociação seja fechada nestes moldes, o Rubro-Negro terá direito a receber 1 milhão de euros (R$ 5,3 milhões).

Em 2021, o Flamengo recebeu 8 milhões de euros (R$ 50,6 milhões, na cotação da época) pela transferência de Rodrigo Muniz. O atacante disputou a primeira temporada pelo Fulham e posteriormente foi emprestado ao Middlesbrough. Em 17 jogos, o brasileiro marcou duas vezes.