Clube da Série A mira contratação de argelino que disputou Copa do Mundo

Curitiba - Em busca do primeiro reforço na era SAF, o Coritiba mira a contratação do argelino Islam Slimani, ex-Anderlecht, da Bélgica. O jogador, de 35 anos, está livre no mercado e já recebeu uma proposta do clube paranaense, de acordo com informações do "ge".

O diretor de futebol do clube, Artur Moraes, é quem comanda as conversas e trata diretamente com o empresário de Slimani. O jogador já tem a proposta em mãos e o Coritiba acredita que uma definição deve acontecer até sexta-feira (21).

Islam Slimani disputou a Copa do Mundo de 2014, no Brasil, e foi fundamental para levar a Argélia às oitavas de final. Na época, disputou quatro jogos e marcou dois gols, sendo um que garantiu a vaga no mata-mata, contra a Rússia, na Arena da Baixada.

Na carreira, Slimani teve passagens em três das cinco principais ligas da Europa (Inglaterra, França e Portugal). A melhor fase foi no Sporting, de Portugal, quando marcou mais de 50 gols em três temporadas disputadas. Em 2022/23, disputou 16 jogos, marcou nove gols e anotou uma assistência pelo Anderlecht.