Corinthians cogita não ir a campo para jogo da Copa Sul-Americana; entenda

Rio - Horas antes da partida contra o Universitario-PER, pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, marcada para 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (18), o Corinthians estuda a possibilidade de não entrar em campo. A delegação do time paulista recebeu um alerta das autoridades de Lima sobre possíveis ataques dos torcedores peruanos. A informação é da ESPN.



Segundo o canal, o Corinthians foi orientado a ir para o Estádio Monumental "U" dentro de um ônibus da polícia, por questões de segurança. Há receio de apedrejamento e ataque por parte dos torcedores do Universitario. A ideia das autoridades é que a delegação corintiana não seja reconhecida.



A polícia acredita que os ânimos podem ficar exaltados por conta da prisão do preparador físico do Universitario, Sebastián Avellino Vargas, após o jogo de ida em São Paulo, na última semana. Ele foi flagrado fazendo gestos racistas para a torcida do Corinthians. No fim de semana, o time peruano entrou com uma faixa de apoio ao profissional, que segue detido no Brasil.



Desde sua chegada a Lima, o Corinthians não enfrentou problemas. No entanto, a tensão tomou conta após a reunião com as autoridades e o clube decidirá nas próximas horas se vai ou não a campo.



Se entrar em campo, o Corinthians terá a vantagem do empate para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0.