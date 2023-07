Abel, Diniz e mais: veja os treinadores mais longevos da Série A do Brasileirão

Rio - A dança das cadeiras dos treinadores no futebol brasileiro fez mais uma vítima. O Internacional demitiu na última segunda-feira (17) o técnico Mano Menezes após um ano e três meses no cargo. Contratado em abril do ano passado, o treinador não resistiu após uma sequência negativa com três partidas sem marcar gols. Foi a 12ª troca em 15 rodadas na Série A do Brasileirão.

Mano Menezes era um dos cinco técnicos mais longevos na Série A do Brasileirão. Ele estava atrás apenas de Abel Ferreira, do Palmeiras, com 2 anos e 8 meses; Vojvoda, do Fortaleza, com 2 anos e 2 meses; e Vagner Mancini, do América-MG, com 1 ano e 3 meses. Com a queda de Mano, Fernando Diniz, do Fluminense, se torna o quarto treinador mais longevo, com 1 ano e 2 meses no comando tricolor.

Com a entrada do Internacional no grupo, dez clubes da Série A já trocaram de treinador (ou seja, metade dos participantes). Corinthians e Coritiba são os únicos que já mudaram de treinador duas vezes. Já Atlético-MG e Botafogo trocaram por pedidos dos comandantes. Outros que trocaram são: Athletico-PR, Cuiabá, Santos, São Paulo e Vasco, além do Inter.

Técnicos mais longevos da Série A:

1º - Abel Ferreira (Palmeiras) – 2 anos e 8 meses

2º - Juan Pablo Vojvoda (Fortaleza) – 2 anos e 2 meses

3º - Vagner Mancini (América-MG) – 1 ano e 3 meses

4º - Fernando Diniz (Fluminense) – 1 ano e 2 meses

5º - Renato Gaúcho (Grêmio) – 10 meses

6º - Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) – 6 meses

7º - Renato Paiva (Bahia) – 6 meses

8º - Pepa (Cruzeiro) – 3 meses

9º - Jorge Sampaoli (Flamengo) – 3 meses

10º - Dorival Júnior (São Paulo) – 2 meses