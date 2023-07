Bayern goleia equipe semiamadora em amistoso por 27 a 0

Tegernsee (ALE) - Em sua primeira atividade de pré-temporada, em Tegernsee, o Bayern de Munique não poupou o modesto FC Rottach Egern, equipe semiamadora, e venceu pelo incrível placar de 27 a 0.

Ao todo, 13 jogadores marcaram para o Bayern no amistoso: Musiala (seis vezes), Sabitzer (cinco), Tel (quatro), Gnabry (três), Davies, Laimer, Mazraoui, Upamecano, Sané, Guerreiro, Gravenberch, Coman e Sadio Mané.

O FC Rottach Egern é um time que disputa ligas regionais equivalentes à Nona Divisão da Alemanha. Todos os jogadores possuem profissões fora do futebol. No último encontro entre as equipes, em 2019, o Bayern venceu pelo placar de 23 a 0.

O Bayern de Munique fará grande parte de sua pré-temporada na Ásia. Os comandados de Thomas Tuchel disputarão duas partidas no Japão, contra Manchester City, no dia 26, e Kawasaki Frontale, dia 29, e uma em Singapura, contra o Liverpool, em 2/8. O primeiro compromisso oficial será no dia 12/8, contra o RB Leipzig, pela Supercopa da Alemanha.