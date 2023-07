F1: Chefe da Red Bull confirma Sergio Pérez ao lado de Max Verstappen em 2024

Hungria - Após o anúncio da troca na AlphaTauri com a entrada de Daniel Ricciardo no lugar de Nyck De Vries, surgiram rumores acerca da possibilidade do australiano ocupar a vaga de Sergio Pérez na Red Bull à partir de 2024. No entanto, ao podcast oficial da categoria, o "F1 Nations", Christian Horner, chefe da equipe austríaca, foi enfático ao dizer que o mexicano permanecerá na escuderia para o ano que vem.

"No momento, há apenas algo fixo até o final da temporada. Portanto, ainda não há pensamentos ou expectativas depois disso. Entregamos Daniel à AlphaTauri até o final do ano. É claro que Max (Verstappen) e Checo (Sergio Pérez) serão nossos pilotos novamente em 2024", afirmou.

Por outro lado, Horner destacou que Ricciardo ainda almeja retornar à Red Bull, mas a vontade do piloto seria para 2025.

"Acho que Daniel quer competir pela vaga na Red Bull em 2025. Essa é sua meta de ouro. Acho que ele vê a AlphaTauri como a melhor maneira de conquistar a vaga para 2025", revelou Horner.

A Fórmula 1 volta no próximo domingo (23) no GP da Hungria. Será a 11ª etapa da temporada. O holandês Max Verstappen venceu oito corridas disputadas em 2023 e lidera o campeonato com uma vantagem de 99 pontos na frente do vice-líder Pérez, seu companheiro de equipe.