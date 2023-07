Ex-Vasco, lateral-esquerdo Paulo Victor é anunciado por clube da Série B

Fortaleza - O Ceará anunciou a contratação do lateral-esquerdo Paulo Victor, de 22 anos, que pertence ao Internacional e assinou contrato de empréstimo até o fim da temporada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Vasco, também emprestado, e é o quarto reforço do Vozão na segunda janela de transferências de 2023.

O jovem defensor chegou ao Vasco no meio de 2022, mas acumulou problemas físicos e não despontou em São Januário. Pelo Cruz-Maltino, foram apenas 15 partidas disputadas, sendo sete delas como titular. Após a chegada de Lucas Piton, ele perdeu espaço. A diretoria tentou negociar uma renovação, mas não chegou a um acordo com o Colorad.

Paulo Victor foi projetado como profissional no Botafogo e vendido ao Internacional no meio de 2021. Ele tem contrato com o clube gaúcho até o fim de 2024.

Antes do lateral-esquerdo, o Vozão, que ocupa apenas a 11ª colocação na Série B, já havia anunciado as contratações de Orejuela, lateral-direito, Sidnei, zagueiro, e Cléber, atacante.