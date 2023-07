Vídeo: jogadoras do Brasil ganham presentes ao chegarem nos quartos do hotel em Brisbane

Austrália - Nesta terça-feira, 18, a Seleção desembarcou em Brisbane, que será a cidade-sede do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo. Posteriormente, ao chegarem nos quartos do hotel, as jogadoras receberam uma surpresa: cada integrante da delegação ganhou de presente uma flâmula, uma medalha personalizada e um quadro em parceria com a design gráfica Pilar Feldman.





Além disso, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, escreveu uma carta de boas-vindas para parabenizar cada membro da delegação brasileira. Abaixo, confira o texto do mandatário da entidade.

"Nossa craque, parabéns, bem-vinda à Copa do Mundo Feminina FIFA Austrália Nova Zelândia 2023! A CBF tem muito orgulho em ter você vestindo essa camisa tão cheia de histórias, lutas e conquistas! Muito obrigado por toda sua dedicação para chegar até aqui. Vamos juntos mostrar nossa força dentro e fora de campo. Nossa torcida é por vocês, é pela primeira estrela, chegou a hora de ganhar o mundo", escreveu Ednaldo.

A Seleção, vale lembrar, ficará hospedada no Best Western North Lakes Hotel. Já os treinamentos serão realizados no Moreton Bay Central Sports Complex.



Em tempo: a estreia do Brasil acontecerá na próxima segunda-feira, às 08h (de Brasília), no Estádio Hindmarsh, em Adelaide. A adversária da Seleção será o Panamá.