Ex-Real Madrid afirma ter sido agredido por diretor durante sua passagem no Sevilla

O meia Isco está sem clube atualmente. Dono de uma passagem muito boa pelo Real Madrid, o jogador de 31 anos está livre no mercado após não renovar com o Sevilla, seu último time.

Em entrevista ao jornal "Marca", da Espanha, o jogador comentou sobre sua situação atual no mercado e de sua passagem pelo Sevilla. Mas, o que ninguém esperava é que Isco fosse revelar ter sido agredido por um dirigente enquanto ainda estava no clube espanhol.



"O Monchi (diretor do Sevilla) começou a falar que eu queria ir embora, coisa que não era verdade, e passou a ligar tanto para mim quanto para o meu advogado todos os dias, nos assediando para assinarmos a rescisão. Eu disse a ele que ele era a pessoa mais traiçoeira que já conheci no mundo do futebol e ele me atacou. Ele veio em minha direção, me agarrou pelo pescoço, nos afastamos e eles tiveram que nos separar", afirmou Isco.



Na sequência, o jogador afirmou que não sabia como havia perdido espaço no clube, pois estava bem dentro de campo: "Fui para o Sevilla, do Lopetegui, que me ligou e me queria muito. Tive um dos meus melhores desempenho com ele. Depois Lopetegui foi demitido e chegou Sampaoli, também estive bem. Mas muitas coisas estranhas aconteceram no clube", acrescentou.



Isco afirmou que os espanhóis nem o procuraram diretamente para rescindir seu contrato: "Chamaram meu representante para encontrar uma saída para mim, sem antes discutir comigo", concluiu.



No Brasil, o nome de Isco chegou a ser especulado no Flamengo, com intermediários oferecendo o meia ao time carioca. Mas, devido a uma discordância nos valores, as negociações não andaram e o jogador segue livre no mercado.