Presidente do COI apoia atletas russos e belarussos nos Jogos de Paris 2024

Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (18) para abordar assuntos sobre os Jogos de Paris 2024, deu muito espaço para responder sobre a dúvida quanto às presenças de atletas de Rússia e Belarus na próxima edição, e defendeu o tópico.

Em meio à guerra com a Ucrânia, os dois países sofreram sanções e isso refletiu no campo esportivo. Bach, no entanto, sinalizou que conta com apoio na Organização das Nações Unidas (ONU) para confirmar as participações na França.

"Faremos tudo para cumprir a nossa missão, que é unir os atletas do mundo todo em uma competição pacífica. E está em andamento. As federações estão levando em conta, trabalhando ativamente, nas recomendações que emitimos. Russos e belarussos estão participando dos eventos como atletas individuais "neutros". Russos e belarussos estão respeitando, deixando claro que querem competir contra os melhores do mundo", disse o presidente do COI.

Divergências políticas e protestos em competições chanceladas chamaram atenção sobre o tema. Para Thomas Bach, os atletas não podem ser punidos pelas decisões dos governantes atuais quanto ao conflito no Leste Europeu, que chegou ao 17º mês.

"Temos a responsabilidade de não punir atletas pelos atos de seus governos. E os atletas de todo o mundo que nos apoiam neste quesito, sempre expressam o mesmo. Dois relatores da ONU deixaram claro que não podemos discriminar ninguém por causa de seu passaporte. O caminho que escolhemos com a definição de atletas individuais neutros, seria um passo na direção correta. Por este motivo, temos o apoio da maioria dos comitês olímpicos."