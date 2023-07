Presidente do Inter Miami nega conversas com Luis Suárez, atacante do Grêmio

Estados Unidos - O presidente do Inter Miami negou que esteja em conversas com o atacante Luis Suárez, do Grêmio. A informação foi dada pelo mandatário do time estadunidense nesta terça-feira, 18, durante entrevista à TyC Sports, da Argentina.

"É um jogador histórico e que tem relação com Jordi Alba, Sergio Busquets e Messi. É um jogador do Grêmio e respeito isso", afirmou Jorge Mas, presidente do Inter Miami.

Vale lembrar que, mais cedo, alguns veículos da Argentina noticiaram que o Inter Miami havia avançado nas conversas para contratar Suárez já nesta janela de transferências.

"Se falou muito, mas não temos negociações com Grêmio ou com Luis (Suárez), disse o mandatário do Inter Miami, ao "Deporte Total USA".

Suárez foi anunciado como reforço do Grêmio no dia 31 de dezembro de 2022. O uruguaio firmou contrato válido até o fim de 2024, e tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros.

INTER MIAMI E AS CONTRATAÇÕES BADALADAS

O time da Flórida tem feito barulho na janela de transferências. Depois de acertar com Messi, o Inter Miami também fechou com o volante Sergio Busquets e lateral-esquerdo Jordi Alba. Todos os três são ídolos do Barcelona e também ex-companheiros de Suárez no clube catalão.