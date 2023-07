Internacional anuncia o retorno de Eduardo Coudet

Rio - O Internacional anunciou na manhã desta quinta-feira o retorno do treinador Eduardo Coudet. O argentino, de 48 anos, estava sem clube desde que deixou o Atlético-MG, em junho, e acertou para ser o substituto de Mano Menezes, que deixou o Colorado, após o empate contra o Palmeiras, no último domingo.

Esta será a segunda passagem de Coudet pelo Internacional. Em 2020, o argentino fazia um excelente trabalho pelo Colorado, que era líder do Brasileiro e estava classificado para as oitavas de finais da Libertadores e para as quartas da Copa do Brasil. Porém, ele recebeu uma proposta do Celta de Vigo, da Espanha, e acabou aceitando. Em 46 jogos, ele obteve 24 vitórias, 13 empates e nove derrotas, com aproveitamento de 61,5%.

Coudet assinou contrato com o Internacional e irá assumir o clube gaúcho em um momento de instabilidade. O Colorado vai encarar o River Plate nas oitavas de finais da Libertadores e está na 11ª colocação da Série A. Além do Galo, do Inter e do Celta, o argentino já dirigiu o Racing, o Rosário Central, ambos da Argentina, e o Tijuana, do México.