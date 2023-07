Militão cita falta de confiança no início no Real Madrid: 'Senti que não sabia jogar'

Rio - Campeão europeu e zagueiro da seleção brasileira na última Copa, com apenas 25 anos, Éder Militão já conquistou feitos consideráveis no futebol. No entanto, engana-se quem pensa que tudo aconteceu de forma fácil para ele. Em entrevista ao Sporty Brasil, o jogador revelou que quando chegou ao Real Madrid em 2019, a sensação que teve era de que não tinha condições de defender o gigante espanhol.

"Quando dei o primeiro toque, senti que não sabia jogar. Era um jogo muito rápido", contou o jogador. A própria apresentação no Real Madrid foi bastante confusa. Militão chegou a passar mal e precisou ser socorrido.

"Foi algo totalmente novo para mim. Quando entrei e vi tantas câmeras, fiquei chocado. Respondi cinco perguntas e aí comecei a sentir falta do ar, por isso tive que ir", disse.

O brasileiro fez muitos elogios a Carlo Ancelotti, atual treinador da equipe, e que de acordo com a CBF irá comandar a seleção brasileira a partir de junho de 2024. "Foi um treinador que me ajudou muito, me abraçou e me fez evoluir", finalizou.