Cria do Fluminense, Kayky sofre lesão no Bahia e passará por cirurgia

Rio - Revelado pelo Fluminense, o atacante Kayky, de 20 anos, que atua pelo Bahia, sofreu grave lesão no joelho esquerdo, passará por cirurgia e não tem previsão de retorno. O problema aconteceu no primeiro tempo da derrota por 2 a 0 para o Athletico-PR, no último domingo (16).

O Bahia informou em nota que Kayky terá que passar por uma operação, mas não deu um tempo para a recuperação do jogador. Jogadores que lesionam o ligamento cruzado anterior do joelho costumam levar no mínimo seis meses, com isso, a tendência é que o jovem não atue mais em 2023.

A lesão freia a boa fase vivida pelo atacante no clube baiano. Apesar de ter oscilado no início desta temporada, ele voltou a ter espaço nas últimas partidas em razão dos desfalques do time e marcou dois gols e deu duas assistências.

Kayky, de 20 anos, foi comprado pelo Manchester City, da Inglaterra, em 2021, e atua emprestado pelo Bahia, que tem a SAF pertencida ao Grupo City. Ao todo pelo clube baiano, ele tem 28 jogos, fez quatro gols e deu cinco assistências na temporada. Seu contrato vai até dezembro de 2023, quando retorna ao time inglês.