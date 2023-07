Conheça as pugilistas que protagonizaram beijão antes de luta de boxe

Rio - O High Stakes, torneio de boxe, aconteceu neste fim de semana, e além da participação de Whindersson Nunes, outro fato chamou a atenção dos brasileiros. Amber O'Donnell e Whitney Johns, que se enfrentaram pela competição, protagonizaram um beijão durante a encarada. As duas acabaram despertando muita curiosidade nas redes sociais.

Amber O'Donnell é nascida na Inglaterra e tem 24 anos. Ela trabalhava em uma loja do Starbucks, e durante a pandemia resolveu abrir um perfil no OnlyFans. Em entrevista ao jornal inglês "The Sun", a inglesa disse que a iniciativa surgiu a partir de problemas financeiros e insegurança sobre o futuro. Em março, Amber seguiu outras celebridades e decidiu entrar no boxe. Desde então, ela vem treinando para participar de lutas profissionais.

fotogaleria

Whitney Johns é uma personal trainer e modelo fitness americana, de 32 anos, que praticava ginástica e dança antes de entrar para o mundo da musculação. Em 2015, ela participou do seu primeiro evento de fisiculturismo e desde então se dedica à carreira de modelo fitness. Whitney também iniciou recentemente seu interesse pelo boxe. Na luta, que foi realizada neste fim de semana, Whitney Johns levou a melhor sobre a Amber O'Donnell e venceu.