Ex-agente de jogador processa clube do Rio por não receber valor de empréstimo ao Fluminense

Rio - Ex-agente de Lelê, Amaury Assis entrou na Justiça contra o presidente do Itaboraí Profute, Murilo Washington Alves Lima, pelo não recebimento do valor negociado pelo empréstimo do jogador ao Fluminense, e ao Volta Redonda, em 2021. As informações são do site "Metrópoles".



De acordo com as informações, o processo corre na Justiça desde o início de julho. Na ação, Amaury diz ter acertado com Murilo que os direitos econômicos do atacante seriam divididos igualmente entre os dois. O acordo foi feito verbalmente, mas com presença de testemunhas.



No entanto, o ex-agente de Lelê acusa o dirigente do Itaboraí de não ter cumprido o combinado em nenhuma das duas transações e de estar evitando o contado com ele desde que pediu a formalização do que havia sido acertado.

Amaury, que empresariava Lelê até chegada ao Fluminense, teria que receber R$ 250 mil referente ao empréstimo do Itaboraí ao Tricolor. O clube das Laranjeiras pagou R$ 500 mil na negociação. Já o valor referente ao acordo com o Volta Redonda não foi informado.



Agora, o advogado de Murilo, Márcio Lobianco, quer que o jogador seja intimado pela Justiça para comprovar que Amary era seu agente e que houve o combinado de receber a metade dos valores das negocições.