MP denuncia preparador físico do Universitario por gestos racistas contra torcida do Corinthians

O Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta quarta-feira (19), o preparador físico do Universitario, Sebástian Avellino Vargas, por racismo. O profissional do clube peruano está preso preventivamente, acusado de fazer gestos racistas em direção à torcida do Corinthians, durante a partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, realizada na Neo Química Arena, no dia 11 deste mês.

Além da denúncia, o promotor Pedro Henrique Pavanelli Lima também solicitou que Sebástian permaneça detido. A Justiça ainda decidirá sobre os pedidos apresentados.

Um vídeo que circulou nas redes sociais recentemente, mostra que o preparador físico do Universitário imitou um macaco em direção a torcedores do Corinthians que estavam presentes na Neo Química Arena na partida contra o Universitario na semana passada.

Imagens mostram preparador do Universitario fazendo gesto racista para torcida do Corinthians.



Sebastian Avellino teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e permanecerá detido em São Paulo.



️: @okdobleamarillapic.twitter.com/pbEJUEQKkk — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 13, 2023





Corinthians e Universitario voltaram a se enfrentar na noite da última terça-feira, em Lima, no Peru. O Timão voltou a vencer o adversário, desta vez por 2 a 1 (na partida de ida a equipe paulista havia derrotado os peruanos por 1 a 0), e se classificou para as oitavas de final da Sul-Americana.

O jogo foi marcado por uma confusão na reta final. Após marcar o gol da vitória corintiana, Ryan tirou a camisa para comemorar e o gesto foi entendido pelos jogadores do Universitario como uma provocação. Houve um princípio de briga entre os atletas dentro de campo, e a partida precisou ser paralisada por alguns minutos. Por conta da confusão, cinco jogadores acabaram sendo expulsos (três do Universitario e dois do Corinthians).