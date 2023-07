David Beckham anuncia data de estreia de Messi pelo Inter Miami.

Um dos proprietários do Inter Miami, o ex-jogador David Beckham confirmou a data que Lionel Messi estreará pela equipe dos Estados Unidos. O argentino entrará pela primeira fez pela equipe da Flórida nesta sexta-feira, contra o Cruz Azul, do México, em partida válida pela Copa das Ligas. Ainda não está confirmado se o ex-jogador do Barcelona e do PSG será titular.

"Messi vai jogar uma parte do jogo, mas isso [começar como titular] vai depender do técnico (Tata Martino) e do Leo se ele estiver preparado, porque sabemos que ele esteve fora algumas semanas com sua família. Mas ele parece em forma, parece bem, mas vai precisar de tempo para se adaptar também", disse Beckham.

Por mais que os torcedores do Inter Miami e os fãs de Lionel Messi estejam ansiosos pela estreia do argentino, Beckham pediu calma para a sua adaptação nos Estados Unidos. O inglês, que jogou no LA Galaxy de 2007 a 2012, afirmou que com ele foi um desafio a mudança para a MLS, e rechaçou qualquer ideia de que o Inter Miami vencerá tudo agora que Messi chegou no time.

"Uma das semelhanças será de quando vim, que de repente todo mundo pensava 'LA vai ganhar tudo, vencer todo jogo por 7 a 0, 8 a 0, ninguém vai mais conquistar nada'. Os primeiros dois anos foram um desafio, me acostumar com tudo, elevar o clube e a liga mais profissionalmente, mas as coisas mudaram muito rapidamente. Estamos num patamar definitivamente diferente de 2007", concluiu Beckham.

Além de Messi, Sergio Busquets, outra contratação de peso do Inter Miami, também deve estrear pelo time contra o Cruz Azul. Jordi Alba, que foi confirmado como novo reforço, ainda não assinou contrato com a equipe da Florida, e ainda não tem previsão para sua partida de estreia.