Raphinha vira alvo do Manchester City para ser possível substituto de Mahrez

Manchester (ING) - O atacante Raphinha, do Barcelona, entrou na mira do Manchester City. Segundo o jornalista Santi Aouna, do portal "Footmercato", o clube inglês tem interesse no brasileiro para substituir Riyad Mahrez, que avança nas negociações com o Al-Hilal , da Arábia Saudita.

Sem encontrar seu melhor futebol no Barcelona, Raphina está na lista de possíveis vendas do clube catalão, que também tem a necessidade de clarear suas contas no Fair Play Financeiro. Com isso, o interesse do City, segundo Aouna, é concreto e os diretores dos dois clubes já estão em contato pelas negociações.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona na última temporada por 58 milhões de euros (R$ 311 milhões) fixos, em julho de 2022. O valor pago ao Leeds United, da Inglaterra, pode ainda ter bônus e chegar a 67 milhões de euros (R$ 360 milhões).