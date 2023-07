Inocentado de acusações de estupro, ex-jogador do City acerta com clube da França

Lorient (FRA) - Inocentado das acusações de estupro e assédio, o lateral-esquerdo Benjamin Mendy acertou com o Lorient, da França. O ex-jogador do Manchester City, da Inglaterra, foi anunciado como reforço do clube francês nesta quarta-feira (19), e assinou contrato por duas temporadas.

Campeão do mundo com a França em 2018, Mendy está há quase dois anos sem jogar. A última vez que atuou foi em agosto de 2021, quando foi preso pela primeira vez e solto em seguida após pagamento da fiança. Ele está sem clube desde junho do ano passado, quando encerrou o vínculo com os ingleses.

Mendy foi contrato pelo Manchester City em 2017 junto ao Monaco e se tornou o defensor mais caro da história na época. O jogador foi afastado logo após surgirem as primeiras acusações. Declarado inocente, o clube inglês terá que arcar com todo o salário do atleta no período de quase dois anos.

O jogador sempre negou todas as acusações, que teriam ocorrido entre outubro de 2018 e agosto de 2021, com nove mulheres diferentes. Mendy foi inocentado de todas as acusações. O júri decidiu que os atos junto às denunciantes foram consensuais.