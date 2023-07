Após notícias de possível saída da Inglaterra, Scarpa desabafa nas redes sociais: 'Galera viaja nas mentiras'

Rio - Após a divulgação de informações relacionadas à saída de Gustavo Scarpa da Inglaterra para retornar ao Brasil, o meia decidiu se pronunciar através de suas redes sociais. No seu perfil oficial do Instagram, o jogador de 29 anos postou um story em tom de desabafo.

"Galera viaja nas mentiras, seloco (sic). Falta do que fazer, deve ser isso", publicou Scarpa.

Gustavo Scarpa publica desabafo no story do Instagram Reprodução/Instagram

De acordo com informações do portal "UOL", o brasileiro já teria sido informado que deverá ser emprestado pelo Nottingham Forest-ING. O site também diz que o destino de Scarpa é indefinido, mas que já existem clubes brasileiros de olho no jogador.

Revelado pelo Fluminense, Gustavo Scarpa teve uma rápida passagem pelo Red Bull Brasil. No Palmeiras, o jogador viveu seu melhor momento da carreira. Por lá, ele conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil. Em 2022, foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro pela CBF antes de ir jogar no futebol inglês.