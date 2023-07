Presidente da Fifa ignora crítica de anfitriã sobre premiação da Copa do Mundo feminina

Auckland - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ignorou as críticas da seleção feminina da Austrália sobre a premiação da Copa do Mundo feminina. Em vídeo veiculado nas próprias redes sociais da associação de jogadoras locais, as atletas anfitriãs reclamaram da disparidade financeira com a competição masculina.

"Dinheiro é sempre um assunto complicado e delicado. É um momento de focar nas coisas positivas, felicidade e alegria. Até o dia 20 de agosto, vão ouvir de mim apenas coisas positivas. Se alguém ainda não estiver feliz sobre alguma coisa, me desculpa. Estou feliz com tudo e adoro todos", disse Infantino.

A Copa do Mundo masculina, realizada no Catar em 2022, rendeu uma premiação de R$ 1,8 bilhão aos jogadores. Já o Mundial feminino, que será realizado na Austrália e Nova Zelândia, tem premiação estimada em cerca de R$ 530 milhões. A competição começa nesta quinta-feira (20).

No futebol feminino, a Austrália é considerada uma das favoritas para chegar na fase final. A Federação Australiana de Futebol pagará para as mulheres o mesmo valor que pagou para os homens, que foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022, diante da Argentina.