Hamilton revela alerta de Vettel sobre ofensas racistas em equipes da F1

Rio - Alvo de ofensas racistas nos últimos anos, o heptacampeão Lewis Hamilton relatou ter sofrido ataques internamente entre outras equipes da Fórmula 1. Em entrevista ao canal "DAZN", o piloto da Mercedes revelou que recebeu informações do ex-piloto Sebastian Vettel e exaltou a atitude do alemão, que foi de rival à amigo na categoria.

"Devemos conseguir que as pessoas se solidarizem contra o racismo. Precisamos de empatia. Às vezes me pergunto se ninguém mais se importa. Sebastian Vettel foi um dos que mais me apoiou. Ele me disse que falavam coisas racistas sobre mim em algumas equipes", disse Hamilton.

Único negro no grid e o único piloto negro a conquistar um título na Fórmula 1, Lewis Hamilton se tornou um porta-voz da causa racial na categoria nos últimos anos. Em 2020, quando George Floyd foi assassinado por policiais nos Estados Unidos, o britânico inspirou a Mercedes a mudar pintura prata do carro pelo preto como forma de impulsionar a luta contra o racismo.

"Sebastian Vettel se ajoelhou comigo em 2020. Ainda não vi um piloto tão corajoso como ele. É preciso mudar as leis para que as pessoas vivam melhor. Estamos arriscando nossas vidas para tentar conscientizar os outros", afirmou Hamilton.

Desde 2020, Hamilton foi determinante para a Mercedes investir em projetos que fizeram a equipe aumentar o número de funcionários de origens minoritárias. Ele também fundou a Real Academia Britânica de Engenharia, uma comissão que analisou a ausência de pessoas racializadas no esporte a motor e investiu 20 milhões de libras (cerca de R$ 125 milhões) para criar a Mission 44, a sua própria instituição.

A Fórmula 1 volta a ação neste fim de semana com a etapa da Hungria. Os carros entram na pista na sexta-feira (21), às 8h30 (de Brasília), para o treino livre 1, e às 12h para o treino livre 2. O terceiro e último treino livre acontece no sábado (22), às 7h30, antes da classificação, às 11h. Já a corrida no Circuito de Hungaroring acontecerá no domingo (23), às 10h.