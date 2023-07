Manchester City contrata 'carrasco' do Brasil no Mundial do Catar

Manchester (ING) - O Manchester City acertou a contratação do zagueiro croata Josko Gvardiol, de 21 anos, algoz do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. O jogador já realizou a primeira fase dos exames médicos e se despediu dos companheiros de RB Leipzig, da Alemanha.

O jovem defensor já tinha um acordo com o clube inglês desde o fim da última temporada europeia, acenou com interesse de se juntar ao atual campeão da Premier League, e os clubes envolvidos negociam a forma de pagamento. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

Gvardiol ganhou projeção após seu desempenho na Copa do Mundo do Catar, em 2022, conquistando o terceiro lugar com sua seleção. Nas quartas de final, ele foi um dos destaques da Croácia, que eliminou o Brasil nos pênaltis após o empate em 1 a 1 na prorrogação.



Esta é a segunda movimentação do Manchester City para a temporada 2023/2024. Antes, os Sky Blues já haviam anunciado a chegada de outro croata, o meia Mateo Kovacic, ex-Chelsea e Real Madrid.