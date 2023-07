Rodrygo ironiza rumores da contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid: 'Todo ano ele vem'

Espanha - O calendário do futebol europeu só começa em agosto, mas os clubes se mantêm ativos na janela de transferências para fortalecerem seus elencos. Um dos jogadores mais cobiçados é o astro Kylian Mbappé, que pode dar adeus aos Paris Saint-Germain e jogar a próxima temporada por outra equipe. O atacante brasileiro Rodrygo, do Real Madrid, comentou sobre os rumores da contratação do craque pelo time espanhol e brincou sobre a possibilidade de ser companheiro de ataque do francês.



"Lá no Real Madrid é muito complicado, todo ano o Mbappé vem... Harry Kane... Quando eu cheguei, muitos falavam do Pogba, então eu não sei, eu não tenho informação de nada. Então vamos esperar Tomara que ele (Mbappé) venha, claro, é um craque, vai ajudar muito a gente, mas a gente não sabe de nada", ironizou Rodryo, em entrevista ao programa "Boleiragem", do canal Sportv.



No último mês, Mbappé comunicou à diretoria do PSG que não pretende renovar o seu contrato com o clube e deseja sair ao fim do vínculo, que se encerra em julho de 2024. O problema é que, se o time francês não vender o jogador nesta janela, corre o risco de perde-lo de graça. Isso porque o atacante pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro, quando irá faltar seis meses para o fim de seu contrato. A janela de transferências vai abrir novamente neste período, mas dificilmente algum clube irá pagar caro para ter o atleta sabendo que pode consegui-lo sem custos.



Para a próxima temporada, o Real Madrid contratou a joia inglesa Jude Bellingham, que estava no Borussia Dortmund, por 100 milhões de euros (cerca de R$ 526,86 milhões). O clube também fechou o retorno do meia-atacante Brahim Díaz, que estava no Milan, e acertou as chegadas do lateral-esquerdo Fran García, ex-Rayo Vallecano, e do meia Arda Güler, revelação turca do Fenerbahçe.



"Estão contratando bem. Estão fazendo um trabalho legal lá, juntando os experientes que já estão e contratando mais meninos para o futuro, mas que também vão ajudar muito no presente", elogiou Rodrygo.



O Real Madrid se prepara para o início dos amistosos de pré-temporada. A equipe comandada por Carlo Ancelotti se reapresentou no dia 10 de julho e viajará para os Estados Unidos, onde será realizada a série de amistosos. O time jogará quatro partidas no país, sendo um deles um clássico com o Barcelona. Milan, Manchester United e Juventus serão os outros adversários do Real nesse período.