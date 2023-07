Time de Jorge Jesus perde primeiro amistoso com novos astros na pré-temporada

Áustria - O Al-Hilal sofreu a primeira derrota sob o comando de Jorge Jesus na pré-temporada de 2023/24. O time saudita comandado pelo treinador português foi derrotado pelo Dínamo de Kiev, da Ucrânia, por 1 a 0, nesta quarta-feira (19), na Áustria.

O jogo amistoso marcou a estreia do meia sérvio Milinkovic-Savic, que estava na Lazio, da Itália. O jogador custou 42 milhões de euros (cerca de R$ 225 milhões na atual cotação) e se tornou a segunda maior contratação da história do futebol saudita.

O Dínamo de Kiev marcou aos cinco minutos com Buyalskyy e defendeu a vantagem até o apito final. Do lado do Al-Hilal, os recém-chegados Koulibaly e Rúben Neves também estiveram em campo. Além deles, o atacante brasileiro Michael, ex-Goiás e Flamengo, foi outro que começou o jogo.