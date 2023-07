F1: Em rede social, De Vries fala pela primeira vez após demissão da AlphaTauri

Holanda - Oito dias após a sua demissão da AlphaTauri, o holandês Nyck De Vries decidiu quebrar o silêncio e falar sobre a sua saída da escuderia. Em postagem em seu perfil oficial no Instagram, o piloto lamentou o fim da oportunidade de correr na principal categoria do automobilismo mundial.

"Gostaria de agradecer à Red Bull e à Scuderia AlphaTauri pela oportunidade de viver meu sonho. Claro, dói que a chance da F1 com que sonhei por tanto tempo tenha terminado prematuramente. Mas a vida não é um destino, é uma jornada, e às vezes você tem que pegar o caminho mais difícil para chegar aonde quer", disse De Vries.

O piloto completou fazendo um agradecimento pelas mensagens de apoio que recebeu dos fãs nos últimos dias.

"Sou grato por nossas vidas privilegiadas, orgulhoso de nossa jornada e de minha família. Esta é apenas mais uma experiência; seguimos em frente e esperamos o próximo capítulo. Obrigado a todos por suas mensagens gentis e encorajadoras na semana passada. Foi emocionante sentir o apoio de vocês", acrescentou.

Por conta do desempenho ruim no início da temporada, a AlphaTauri decidiu demitir Nyck De Vries. Para ocupar o posto vago, a equipe convocou o terceiro piloto da Red Bull, Daniel Ricciardo, que fará sua estreia no GP da Hungria que será realizado no próximo final de semana. A escolha pelo australiano se deu pelo fato do piloto ter se destacado em um teste da Pirelli no circuito de Silverstone, na Inglaterra.



Confira a publicação de De Vries em seu perfil oficial no Instagram: