Clube saudita acerta com meia ídolo do Liverpool

Liverpool (ING) - Chega ao fim uma passagem de 12 anos pelo Anfield. O volante Jordan Henderson acertou sua transferência para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, e não vestirá mais a camisa do Liverpool.



O meio-campista estava em pré-temporada com os Reds e foi liberado para concluir as negociações com o clube saudita. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano, a transação gira em torno de 12 milhões de libras (R$ 74 milhões).



Jordan Henderson era jogador do Liverpool desde 2011 e assumiu a faixa de capitão após a saída de Steven Gerrard em 2015. Ao todo, soma 33 gols e 61 assistências em 492 jogos disputados.

Com a braçadeira, ergueu os títulos da Uefa Champions League (2018/19), Mundial de Clubes da Fifa (2019), Premier League (2019/20), Copa da Liga Inglesa e Copa da Inglaterra (2021/22).