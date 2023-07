Atacante com passagens pela Seleção tem acordo com clube árabe comandado por Jorge Jesus

Rio - Jogador com passagens pela seleção brasileira, Malcom pode ser mais um jogador a se transferir ao futebol árabe. Segundo informações do jornalista Nicolò Schira, o Al-Hilal, clube treinado por Jorge Jesus, está por detalhes de acertar a contratação do ponta, que atualmente defende o Zenit, da Rússia. Ele receberia um salário de 18 milhões de euros (cerca de R$ 96,5 milhões) por ano.

O clube árabe, entretanto, negocia com os russos para conseguir a liberação do brasileiro. O clube de Malcom pediu 50 milhões de euros (R$ 268 milhões) para liberá-lo, pedido esse visto como muito alto pela diretoria do Al-Hilal. Sabendo disso, os árabes, que já contrataram nomes como Milinkovic-Savic, Koulibaly e Rúben Neves nesta janela, tenta diminuir esse valor.

Malcom teve a sua melhor temporada na carreira em 2022/23. Em 33 partidas pelo Zenit, o brasileiro marcou 26 gols e deu seis assistências, sendo o protagonista do clube na conquista do Campeonato Russo e da Supercopa da Rússia. Além disso, seu bom desempenho fez com que o ponta fosse convocado por Ramon Menezes para os amistosos da Seleção contra Guiné e Senegal.