Brasileirão Sub-17: em clássico agitado, Botafogo vence o Flamengo de virada

Rio - Pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Botafogo bateu o Flamengo, de virada, pelo placar de 2 a 1, nesta quarta-feira (19), na Gávea. Em clássico bastante movimentado e debaixo de chuva, o Rubro-Negro abriu o placar aos 11 minutos do primeiro tempo, com Felipe Lima. A equipe da casa, contudo, acabou sucumbindo à pressão dos visitantes na segunda etapa e não segurou o resultado. Kayke Gouveia e Foguete marcaram e deram números finais ao jogo na marca dos dez e 14 minutos, respectivamente.

Com o resultado, o Glorioso soma os primeiros pontos na competição e sobe para a 5ª posição do Grupo A. Já os Garotos do Ninho estacionam no 3º lugar, com quatro pontos, mas ainda podem perder posição até o término da rodada.

O Flamengo volta a jogar pelo Brasileirão Sub-17 contra o Corinthians, na próxima terça-feira (25), no estádio Luso-Brasileiro. O Botafogo, por sua vez, entra em campo na quarta (26) e recebe o América-MG, no CEFAT.