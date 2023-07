Copa do Mundo Feminina: veja onde assistir aos jogos do primeiro dia do torneio

Nova Zelândia - Nesta quinta-feira, 20, começa a Copa do Mundo Feminina 2023. Pelo fuso-horário brasileiro, três jogos acontecerão no primeiro dia do torneio. Por isso, abaixo, veja quais serão os confrontos e onde assisti-los.

NOVA ZELÂNDIA x NORUEGA

As duas seleções se enfrentarão no Eden Park , em Auckland, às 04h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo A. Esta, inclusive, será a partida de abertura da Copa do Mundo 2023. A transmissão fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+.

AUSTRÁLIA x IRLANDA

As duas seleções medirão forças no Stadium Australia, em Sydney, às 07h (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B. O jogo será comandado pela árbitra brasileira Edina Alves Batista , juntamente com as auxiliares Neuza Inês Back e Leila Naiara Moreira da Cruz. Daiane Muniz será a responsável pelo VAR. A transmissão também fica por conta da Cazé TV, no YouTube, e da plataforma de streaming Fifa+

NIGÉRIA x CANADÁ

As duas seleções duelarão no Estádio Retangular de Melbourne, em Melbourne, às 23h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B. Além da Fifa+ e da Cazé TV, a partida também contará com as transmissões do SporTV, do globoplay e do ge.