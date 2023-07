Arsenal busca a contratação de meia de clube da Série A

Bitello é um dos destaques do Grêmio na temporada Lucas Uebel / Grêmio

Rio - O Grêmio está brigando pelos títulos Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, mas Renato Gaúcho, treinador do time, deve perder uma peça-chave. O meia-atacante Bitello está na mira do Arsenal e pode deixar o Tricolor.O portal "Correio do Povo" revelou que representantes já estão no Brasil para observar o jogador e avançar nas negociações. Da parte do Arsenal, o dirigente Edu Gaspar é quem está conduzindo as negociações. Os ingleses estão otimistas em levar Bitello nas próximas semanas.

O valor já foi definido pelos gremistas para sacramentar a venda do atacante: 10 milhões de euros (cerca de R$ 54 milhões). O Grêmio entende o momento de Bitello como o ideal para lucrar com sua saída e já 'aceita' uma transferência.



Além disso, o comentarista Casagrande revelou em sua coluna no UOL mais detalhes sobre a negociação. O comunicador recebeu uma ligação de um 'contato' de Londres e questionou sobre o andamento da possível transferência.



"Perguntei se era verdade que o Arsenal estava interessado na contratação de Bitello e ela disse que sim. Representantes do Arsenal estavam entrando em contato com o Grêmio para sacramentar o negócio", afirmou o jornalista.