Al-Ahli, da Arábia Saudita, encaminha a contratação de atleta do Manchester City

Inglaterra - Riyad Mahrez, do Manchester City, é mais um jogador que está de malas prontas para a Arábia Saudita. Isso porque o Al-Ahli encaminhou a contratação do atacante marroquino. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências, os documentos já começaram a ser trocados, e os clubes querem que o negócio seja concluído até o fim de semana.

Com o acordo, o clube inglês receberá a bolada de 35 milhões de euros (R$ 188 milhões na cotação atual), incluindo variáveis. O contrato do atacante com o Al-Ahli será válido até junho de 2027.