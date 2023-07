Vasco faz sondagem por atacante de clube argentino

O Vasco sondou junto ao Talleres, da Argentina, a situação do atacante Michael Santos, de 30 anos, conforme soube o iG Esporte.



O Cruzmaltino demonstrou interesse inicial pelo jogador, mas não é o único. Outra equipe do futebol brasileiro, cujo nome não foi revelado, e um time dos Emirados Árabes também buscaram informações sobre o atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo site ‘Atenção, Vascaínos’.

A investida do time do Oriente Médio não agradou inicialmente a Santos, e a possibilidade do atacante ir para o Brasil ganhou força, segundo fontes consultadas junto ao Talleres.

Artilheiro do Campeonato Argentino com 13 gols em 24 partidas, Michael Santos tem contrato com o Talleres até o fim de 2025, que visa uma oferta de 4,5 milhões de euros (R$ 24 milhões) pelo atleta.

O atacante uruguaio coleciona passagens por River Plate-URU, Málaga, Sporting Gijón e Leganés-ESP.