Sevilla vence Del Valle e conquista primeira edição do Desafio de Clubes

Sevilla (ESP) - A primeira edição do Desafio de Clubes, novo torneio criado entre Conmebol e Uefa, teve um campeão europeu. O Sevilla, da Espanha, derrotou o Independiente Del Valle, do Equador, nos pênaltis, por 4 a 1, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

O Desafio de Clubes é um novo torneio criado em parceria entre Conmebol e Uefa, que reúne os campeões da Copa Sul-Americana e Liga Europa. A primeira edição da competição foi disputada na casa dos espanhóis, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla.

O Sevilla foi a campo com time misto. O Independiente Del Valle aproveitou a melhor forma e entrosamento da equipe e saiu na frente do placar, aos 10 minutos do primeiro tempo, com o atacante Lautaro Díaz. Nos acréscimos da etapa final, Ortiz empatou para o time espanhol.

Nos pênaltis, o goleiro sérvio Dmitrovic brilhou e defendeu as cobranças de Faravelli e Marcelo Moreno. Já Hoyos foi o único a converter para os equatorianos. O Sevilla, por sua vez, foi perfeito da marca da cal e converteu todas as cobranças com Jordan, Romero, Idrissi e Papu Gómez.