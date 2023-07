Meio-campista de clube sérvio é acusado de ter nascido quatro anos após morte de sua mãe

Meio-campista gabonês do Estrela Vermelha, da Sérvia, Guélor Kanga está sendo acusado de omitir cinco anos em sua certidão de nascimento. A Confederação Africana de Futebol (CAF) abriu investigação contra o jogador para explicar como ele nasceu em 1990, apesar de sua mãe ter falecido em 1986.



Além da questão sobre o nascimento, o jogador também é suspeito de ter o local de nascimento errado - na certidão consta a cidade Oyem, mas foi levantada a possibilidade de, na verdade, ser natural de Kinshasha, na República Democrática do Congo.



O jogador foi convocado para prestar depoimento. Seu nome verdadeiro também é alvo de investigações. Guélor Kanga teria o nome completo de Kiaku-Kiaku Kianga.



Caso as situações sejam confirmadas, a Confederação Africana pode ser condenada por falsificação em relação aos documentos administrativos por parte de Guélor Kanga e também por não cumprir o procedimento da Fifa relativo à sua mudança de nacionalidade.