Atacante do Panamá promete jogo duro contra a seleção brasileira: 'Nossas expectativas são altas'

Austrália - Estreante em Copas, a seleção feminina do Panamá estreia contra o Brasil na próxima segunda-feira (24), às 8h, em Adelaide. Nesse sentido, a atacante Karla Riley destacou que equipe fará um jogo duro e garantiu que as expectativas dela e de suas companheiras são altas.

"Deve ser encarada da melhor forma para poder cumprir o que foi planejado, completar nosso compromisso e nossa responsabilidade que temos dentro de campo. Nossas expectativas são altas em relação ao jogo contra o Brasil e faremos o possível para sair da melhor forma", afirmou a atacante.

O Panamá está no Grupo F que, além do Brasil, tem a presença de França e Jamaica. Riley também falou sobre os objetivos da sua seleção no torneio.

"Não temos um teto e se nos derem um, tentamos ultrapassá-lo, essa é a atitude de cada um de nós e é precisamente neste Mundial que queremos ultrapassar esse teto. Quando chegamos nos sentimos mais profissionais do que nunca: pela roupa, por cada passo que íamos dando e tudo que encontramos, e temos que aproveitar. É o maior passo que um jogador de futebol dá: jogar uma Copa do Mundo", finalizou.