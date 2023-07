Manipulação: MP-GO oferece denúncia contra mais sete atletas

Goiânia - Nesta quarta-feira, 19, o Ministério Público de Goiás (MP-GO) ofereceu a terceira denúncia contra a quadrilha que manipulava jogos no futebol brasileiro. Dentre os citados, estão sete jogadores. São eles: Dadá Belmont, hoje no América-MG; Alef Manga, hoje no Coritiba; Igor Cárius, hoje no Sport; Jesus Trindade, ex-Coritiba; Pedrinho, ex-Athletico; Sidcley, ex-Cuiabá; e Thonny Anderson, ex-Coritiba. A informação é da "Veja".

Ainda de acordo com a revista, além dos atletas, outras oito pessoas foram citadas pelo Ministério Público: Bruno Lopez, o BL, que é apontado como o líder da quadrilha; Cleber Vinicius Rocha Antunes, o Clebinho Fera; Ícaro Calixto; Luís Felipe Rodrigues de Castro; Romário Hugo dos Santos; Thiago Chambó; e Victor Yamasaki Fernandes.

Os promotores lembraram das ocorrências anteriores e afirmaram, na denúncia, que aconteceram mais 13 manipulações em partidas da Série A do Brasileirão. Alguns dos jogos, inclusive, foram objetos de processos anteriores, mas com personagens diferentes.

Nas conversas interceptadas, o MP descobriu que a quadrilha fazia contabilidade do esquema, com lucros superiores a R$ 700 mil numa única rodada.