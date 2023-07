Neymar admite que pensou em deixar a Seleção depois da eliminação da Copa, mas avisa: 'Repensei'

Catar - Neymar admitiu que, de fato, pensou em deixar a Seleção após a eliminação do Brasil na última Copa do Mundo. Apesar disso, ele avisou que já repensou e que continuará com a Canarinho. A declaração foi dada em entrevista ao streamer Casimiro Miguel, divulgada nesta quarta-feira, 19.

"Eu, pós-Copa do Mundo, sinceridade: não queria (voltar), não. Mas repensei. Porque eu sou muito fominha, né (risos)? Eu repensei. Pós-Copa, eu não queria, não passar pela dor de perder, e sim por ver minha família sofrendo muito, isso pesa bastante. Mas eles vão ter que aguentar de novo (risos). Vai dar bom, tem que dar", contou Neymar.

O Brasil foi eliminado da Copa do Mundo depois de perder para a Croácia nos pênaltis, em partida válida pelas quartas de final. O jogo terminou empatado em 0 a 0 e foi para a prorrogação. No tempo extra, a Seleção abriu o placar justamente com Neymar, nos acréscimos do primeiro tempo. No entanto, há poucos minutos do fim, Petkovic marcou num contra-ataque croata e forçou a decisão por penalidades.

Neymar foi um dos jogadores que mais se emocionou após a eliminação do Brasil para a Cróacia, na Copa do Mundo NELSON ALMEIDA / AFP

"Eu chorei durante uns cinco dias seguidos, porque dói muito, teu sonho ir embora do nada assim, do jeito que foi. Preferia muito bem não ter feito gol, estar 0 a 0 e ter perdido nos pênaltis, do que ter feito o gol, tomado o gol, e depois perdido nos pênaltis. É uma dor que só nós, jogadores, e membros da comissão que vão sentir. Não estou tirando a dor dos torcedores, jamais", contou Neymar.

"Foi o pior momento da minha vida. Depois daquilo, a gente tinha que voltar pro hotel. Ali, vamos recebendo a família, e a gente não sabe o que vai fazer no dia seguinte, não sabe para onde vai, se vai embora. A gente estava com a expectativa lá em cima, tinha que estar. Do nada, tudo mudou. Parecia um velório, um chorando de um lado com a família, outro chorando do outro. Um clima completamente pesado, foi horrível, uma sensação que não quero passar de novo", completou.

Depois de eliminar o Brasil, a Croácia enfrentou a Argentina, mas não foi páreo para Albiceleste. A equipe de Scaloni atropelou os croatas e avançou à grande final. A decisão foi contra a França, que havia despachado o Marrocos. Após uma grande partida, com direito a gols tanto no tempo regulamentar quanto na prorrogação, a seleção argentina se sagrou campeã da Copa do Mundo Catar. Durante a entrevista, Neymar contou que ficou feliz pelo amigo Messi.



"Falei com ele antes da final, falei que estava torcendo por ele. Ele tinha que fechar com chave de ouro. Então, fiquei muito contente por ele, sempre converso com ele. O futebol ficou feliz", afirmou.