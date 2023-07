Ingressos para estreia de Messi no Inter Miami são vendidos por preços exorbitantes

Fort Lauderdale (EUA) - Os ingressos para a estreia de Lionel Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos, tem sido motivo de polêmica entre os fãs. As entradas para o primeiro jogo do craque argentino no novo clube estão sendo revendidos por torcedores por um valor exorbitante e muito acima do preço inicial.

Messi estreia no Inter Miami nesta sexta-feira (21), contra o Cruz Azul, do México, no DRV PNK Stadium, pela Copa das Ligas, um torneio de pré-temporada entre clubes dos Estados Unidos e do México. E quem quiser acompanhar o craque argentino pela primeira vez terá que desembolsar cerca de R$ 100 mil.

Inicialmente os ingressos para a partida foram vendidos por até US$ 110 (cerca de R$ 530), antes do anúncio da contratação do craque argentino. Após o acerto e a apresentação, os valores das entradas na primeira fileira subiram para cerca de R$ 100 mil.

Messi foi apresentado oficialmente com uma cerimônia no último domingo (16). O evento ainda contou com o anúncio e apresentação do volante Sergio Busquets, ex-companheiro do argentino no Barcelona. O craque assinou contrato de dois anos e receberá cerca de R$ 320 milhões por ano.