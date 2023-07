Estrela do Bayern pode se juntar a Cristiano Ronaldo em clube árabe

Sadio Mané teve uma temporada conturbada no Bayern de Munique Christof Stache/AFP Mais um astro do futebol mundial pode estar a caminho da Arábia Saudita. Segundo o portal "The Athletic", o atacante Sadio Mané, do Bayern, negocia com o Al-Nassr, clube que conta com Cristiano Ronaldo em seu elenco e é treinado por Luís Castro, ex-técnico do Botafogo.Um representante do senegalês conversou com Goran Vucevic, dirigente do Al-Nassr, que teria mostrado o projeto para Mané dentro do clube árabe. O encontro aconteceu no hotel Pine Cliffs, em Portugal, onde o Bayern jogou sua pré-temporada.

Um dos fatores que pode pesar a favor do clube árabe é a insatisfação do Mané no Bayern. Além disso, segundo informações da imprensa europeia, o senegalês não está nos planos dos "Bávaros" para a próxima temporada.

Mané, de 31 anos, teve uma temporada europeia conturbada no Bayern. Ele teve um desempenho abaixo do esperado, tendo feito 12 gols e seis assistências em 38 partidas na temporada. Além disso, o senegalês se envolveu em polêmicas dentro do clube, como o episódio onde ele acertou um soco no rosto de Leroy Sané, seu companheiro de equipe, após a derrota por 3 a 0 para o Manchester City pela Liga dos Campeões.